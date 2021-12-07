Пермь, , 10:38 — REGNUM В Пермском крае может появится Особая экономическая зона (ОЭЗ). Губернатор Дмитрий Махонин подписал заявку о ее создании. Пакет документов направлен в Минэкономразвития, на их основании правительство РФ примет решение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Промышленность Пермского края Permkrai.ru

По данным краевого минэка, предполагается, что ОЭЗ будет иметь специализацию промышленно-производственного типа. Предполагается, что на ее территории в условиях особого налогового режима смогут работать предприятия, деятельность которых связана с химической промышленностью, машиностроением, обрабатывающим производством, переработкой пластика, IT, судостроением.

Планируется, что на площадке ОЭЗ создадут более 1,5 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест. Срок действия льготного налогообложения для резидентов составит 49 лет.