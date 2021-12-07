7 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение президента Украины Владимира Зеленского о начале строительства украинского завода по изготовлению современных военных беспилотников.

Оксана Переможенко, , 13:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря сообщил о начале строительства украинского завода по изготовлению современных военных беспилотников. Соответствующее заявление украинский лидер сделал, выступая в Харькове по случаю празднования Дня вооруженных сил Украины. Трансляция выступления Зеленского велась на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

«Мы начинаем на Украине строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов», — сказал президент Украины.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что на Украине есть мощности, на базе которых можно было бы развернуть производство беспилотников и не начинать строительство завода «с нуля». Люди также добавили, что в стране существует масса проблем социально-экономического характера и строительство завода по производству беспилотников не стоит на первом месте.

«А зачем отдельный завод строить? Если есть «Антонов», «Луч», Харьковский авиазавод и т. д…» — не понимает Дмитрий Н.

«Патронный завод построить не в силах, а в небо смотрят», — добавил Сергей Л.

«И нет завода по производству патронов, которые уже заканчиваются на складах… Тоже самое с номенклатурой снарядов и ракет. ВСУ и погранслужба уже выгребли склады НЗ бывших войск ГО (ныне ГСЧС)», — пишет Dima A.

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«А мусороперерабатывающий завод он не хочет хоть один построить?» — задался вопросом Сергей С.

«Победа не за горами», — с сарказмом добавил Борис.

«Дык в январе война, не поздно, не?..» — шутит Evgen M.

«Для этого разве нужно строить завод? Изюмский приборостроительный завод стоит без дела. Я понимаю, что на стройке можно… [украсть], но, думаю, что уже достаточно», — написал Вячеслав С.

«Ну да, музей, университет уже построил… Деревья, миллиард. А вот завода не хватает как-то», — с сарказмом отметила Elena.

«Я так понимаю, что дороги построены, больницы отремонтированы… ж/д [перевозки] на высшем уровне, учителя и врачи — высокооплачиваемые профессии. Осталось этот заводик забабахать — и заживем», — отреагировал «Серый Магистр».

«Уже свою вакцину стали выпускать, как и обещал, можно теперь и завод с «байрактарами»…» — добавил Name.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 CeeGee

«Начать — не значит построить», — смеется Lara.

«И «джавелины» надо свои делать, предлагаю их назвать «журавлыны» (журавлина в переводе с украинского языка — клюква. — О. П.). А вообще, объясните мне… они что на этом заводе будут производить? Сферический БПЛА в вакууме? Или есть уже разработки? Если есть, то это, скорее всего, КБ «Антонов» или Южмаш, почему на их мощностях не производить? Или они… [сильно] загружены? Харьковский авиазавод ломится от заказов? Они там думают, что… [Зеленскому] пишут в речах?» — возмутился I U.

«Обещать — не значит жениться. Он много чего обещал перед выборами», — отметил Ab7inth.

«Ещё один объект для пополнения карманов у руля стоящих. А с нуля строить — это чтобы в карманах побольше осело…» — подытожила Svetlana D.

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