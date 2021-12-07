Емельяновский район, Красноярский край, 7 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Емельяновском районе Красноярского края полицейские установили личности подозреваемых в поджоге. Как сообщили ИА REGNUM 7 декабря в региональном ГУ МВД, поджигателями оказались двое подростков 2006 года рождения.

Якутск.рф Огонь

По данным ведомства, в полицию из МЧС поступил материал проверки по факту пожара. Полицейские выяснили, что к поджогу причастны несовершеннолетние жители Красноярска и посёлка Памяти 13 Борцов.

Предварительно установлено, что двое школьников «из хулиганских побуждений» облили бензином и подожгли баню и сарай. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Затем подростки пытались поджечь стоящий на участке дачный дом. Возгорание потушили сотрудники пожарной части.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Добавим, по сообщениям местных СМИ и телеграм-каналов, школьники сожгли баню и сарай своего учителя, а также пытались сжечь его дачный дом. Видео пожара они собирались залить в ТикТок.

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