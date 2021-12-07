Новосибирск, , 10:38 — REGNUM На большой сцене Новосибирского государтвенного академиечкого театра оперы и балета (НОВАТ) 9 декабря будет исполнен «Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди — в память о жертвах аварии на кузбасской шахте «Листвяжная». Правительство Кемеровской области и руководство театра организуют масштабную онлайн-трансляцию концерта-посвящения, рассказали ИА REGNUM в НОВАТе.

Новосибирский государственный театр оперы и балета (НОВАТ) Undergroundcop1980

«Беспрецедентный охват онлайн-трансляции мероприятия поражает. Исполнение «Реквиема» будет транслироваться одиннадцатью телекомпаниями Кузбасса, — уточнили в новосибирском театре, — «Реквием» будет транслироваться на уличных экранах в городах Кемерово, Новокузнецк и Полысаево. Также онлайн-трансляция «Реквиема» будет организована в 66 различных учреждениях культуры, способных принять более 14,5 тысяч зрителей на всей территории Кузбасса — от домов культуры до модельных библиотек».

Отмечается, что произведение Верди прозвучит под управлением главного дирижёра НОВАТа Дмитрия Юровского в исполнении симфонического оркестра, хора, солистов новосибирской оперы.