Новосибирск, 7 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. На большой сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) 8 декабря будет исполнен «Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди — в память о жертвах аварии на кузбасской шахте «Листвяжная». Правительство Кемеровской области и руководство театра организуют масштабную онлайн-трансляцию концерта-посвящения, рассказали ИА REGNUM в НОВАТе.

Undergroundcop1980 Новосибирский государственный театр оперы и балета (НОВАТ)

«Беспрецедентный охват онлайн-трансляции мероприятия поражает. Исполнение «Реквиема» будет транслироваться одиннадцатью телекомпаниями Кузбасса, — уточнили в новосибирском театре. — «Реквием» будет транслироваться на уличных экранах в городах Кемерово, Новокузнецк и Полысаево. Также онлайн-трансляция «Реквиема» будет организована в 66 различных учреждениях культуры, способных принять более 14,5 тысячи зрителей на всей территории Кузбасса — от домов культуры до модельных библиотек».

Отмечается, что произведение Верди прозвучит под управлением главного дирижёра НОВАТа Дмитрия Юровского в исполнении симфонического оркестра, хора, солистов новосибирской оперы.