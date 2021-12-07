Москва, , 10:35 — REGNUM Число жителей России, у которых за последние два года изменилось отношение к здоровому образу жизни и питанию выросло на 30%, показало исследование Роспотребнадзора, проведённое совместно с исследовательским холдингом «Ромир»,

Здоровое питание Pixabay.com

Позитивно относятся к здоровому образу жизни 78% российских граждан, Давно относятся к здоровому питанию положительно 48%. По мнению 72% опрошенных, основной составляющей здорового образа жизни является именно здоровое питание.

При этом выборочное анкетирование школьников, проведенное Роспотребнадзором, выявило избыточную массу тела у 18% учеников, ожирение — у 8%. По отдельным регионам России дети с избыточной массой тела в 1−4 классах превышают 30%.

Исследование проведено в 2021 году в 49 регионах РФ. Оценка питания учащихся проведена в 2979 школах, опрошены 43,9 тыс. человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, руководитель партийного проекта «Здоровое питание — детям» Елена Нечаева подробно рассказала, как можно преодолеть проблему неправильного детского питания в образовательных учреждениях.

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