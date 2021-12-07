Сеул, , 10:33 — REGNUM С 7 по 8 декабря в онлайн-формате состоится министерская конференция ООН по вопросам поддержания мира, организатором которой выступит Южная Корея, сообщает KBS.

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В мероприятии примут участие министры иностранных дел и обороны, а также другие представители более чем 150 стран мира и международных организаций.

Известно, что азиатская страна принимает данную конференцию впервые.

На церемонии открытия, которая начнётся 7 декабря в 19:30 по южнокорейскому времени выступят министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён и министр обороны Со Ук.

С видеообращением к участникам мероприятия также выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Изначально мероприятие планировалось провести в Сеуле, однако из-за опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» правительство Южной Кореи пересмотрело формат конференции.

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