Вашингтон, , 10:33 — REGNUM По утверждению главы ЦРУ Уильяма Бернса, на протяжении последних недель Соединенные Штаты якобы наблюдают «необычное наращивание войск РФ» у границ Украины и планы по дестабилизации ситуации в последней. Он заявил об этом 7 декабря в интервью Wall Street Journal.

Уильям Бернс (сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State

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«То, что мы видели в последние недели, это постоянное и необычное наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, мы также видели продвигающиеся планы по дестабилизации Украины и продолжению наращивания сил», — сказал он.

При этом глава ЦРУ не пояснил, что означает «необычное наращивание войск».

Также Бернс рассказал, что президент США Джо Байден направил его в ноябре в Москву для того, чтобы передать российской стороне свою серьезную озабоченность ситуацией с Украиной и заявить о последствиях для России.

Кроме того, он отметил, что американский лидер 6 декабря обсуждал ситуацию с Украиной с ключевыми союзниками США и уточнил, что Вашингтон на протяжении последних недель вел обмен данными разведки с союзниками.

В то же время, Бернс высказал предположение о том, что из-за смены канцлера ФРГ и грядущих выборов во Франции в Москве могут посчитать, что Евросоюз занимается своими внутренними делами. Кроме того, глава ЦРУ добавил, что РФ может считать, что находится в сильной экономической позиции по сравнению и ситуацией несколько лет назад и в том числе — из-за газового кризиса в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что американской разведке неизвестны намерения России относительно Украины, однако в США должны понимать готовность Москвы пойти на риск в вопросе использования силы.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.