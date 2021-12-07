Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Скорость движения до 70 км/ч ограничили на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга в связи со сложными погодными и дорожными условиями. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Заезд на КАД Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

"Упрдор «Северо-Запад» просит водителей быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров, не мешать работе дорожной техники», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в расчистке и обработке КАД было задействовано 79 единиц различной спецтехники, 104 сотрудника подрядной организации. На обработку магистрали израсходовано 617 тонн соли.

По Ленинградской области на обработку федеральных дорог израсходовано 230 тонн соли, 15 тонн песка, 273 тонн пескосоляной смеси. В работах задействовано 382 единицы техники, а также 713 сотрудников.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня, 7 декабря, по Ленобласти продолжится небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем −9…−17 градусов. Аналогичная погода ожидается в регионе 8 декабря. Температура воздуха ночью местами будет опускаться до — 21.