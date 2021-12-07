Уфа, 7 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Более 76 тысяч литров спиртосодержащей жидкости изъяли за десять месяцев в Уфе. Об этом 7 декабря сообщил заместитель начальника отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Уфе Игорь Ильин на оперативном совещании в городской администрации.

Пресс-служба федеральной службы войск национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому автономному округу Склад подпольного алкоголя

По его словам, за 10 месяцев текущего года полицейские Уфы провели 3150 проверок. В результате они изъяли 76 530 литров спиртосодержащей жидкости и составили 319 административных протоколов.

Кроме этого, стражи порядка выявили один подпольный цех по производству и продаже алкогольной продукции.

В результате глава администрации Уфы Сергей Греков поручил профильным ведомствам усилить работу по выявлению мест продажи контрафактного алкоголя.