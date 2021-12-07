Ташкент, 7 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 7 декабря принял Джумахона Гиёсова, завершающего свою миссию в качестве директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской Организации Сотрудничества (РАТС ШОС). Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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«Министр высоко оценил личный вклад Джумахона Гиёсова в дальнейшее развитие организации и обеспечение положительной динамики взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС», — говорится в сообщении.

Со своей стороны, Гиёсов выразил искреннюю благодарность узбекской стороне за созданные благоприятные условия для успешного исполнения им своей миссии и содействие деятельности Исполкома РАТС ШОС.

«С 1 января 2022 года пост директора Исполкома РАТС ШОС займет представитель Узбекистана Руслан Мирзаев», — говорится в сообщении.