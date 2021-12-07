Москва, , 10:27 — REGNUM Митрополит Волоколамский Иларион намерен обсудить с папой Римским Франциском подробности встречи понтифика с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Митрополит Волоколамский Иларион Volgeparhia.ru

Встреча митрополита Илариона с папой Римским должна состояться в третьей декаде декабря. Иларион намерен передать понтифику поздравление с 85-летием от предстоятеля РПЦ и обсудить с ним широкий круг вопросов, затрагивающих отношения католической и русской православной церквей.

«В числе этих вопросов — возможная в дальнейшем встреча папы Франциска с патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены», — отметил митрополит Иларион.

Он добавил, что вопрос о возможном визите понтифика в Москву на двустороннем уровне не обсуждался.

Накануне, 6 декабря, папа Римский Франциск заявил, что его встреча с патриархом Кириллом ожидается «на обозримом горизонте». Он отметил, что «всегда готов поехать в Москву», так как для разговора «с братом не нужны протоколы».

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