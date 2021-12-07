Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 10:27 — REGNUM В Карачаево-Черкесии переходит к стандартному режиму работы Государственный университет имени Умара Алиева в Карачаевске. С 6 декабря студенты вуза вновь сели за парты в аудиториях, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Дистанционное обучение Сириус ©

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Решение об отмене дистанционного обучения принято руководством крупнейшего вуза республики в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. При этом, как отмечается в сообщении, все положенные меры безопасности, введенные Роспотребнадзором, будут неукоснительно соблюдаться.

Напомним, госуниверситет в Карачаевске был переведен на дистанционную форму обучения с 30 ноября. По данным регионального оперштаба на 6 декабря, в Карачаево-Черкесии число новых выявляемых случаев заражения коронавирусом в последние недели снизилось в среднем с 90 до 70. А число госпитализаций уменьшилось почти в два с половиной раза.