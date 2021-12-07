Ванкувер, Канада, , 10:26 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Талисман «Ванкувер Кэнакс» (сс) 3dpete

В составе «Ванкувера» шайбы забросили нападающие Брок Бёзер, Конор Гарланд, Юхо Ламмикко и Джей Ти Миллер. Российский форвард Василий Подколзин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 20 очков. «Лос-Анджелес» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 24 очками.

Читайте также: Три передачи Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» разгромить «Аризону»