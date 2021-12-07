Новосибирск, , 10:23 — REGNUM В Новосибирске по сообщению о том, что мужчина и его сын получили удар током в троллейбусе организована доследственная проверка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что 5 декабря в вечернее время мужчина и его 6-летний сын получили удар током в троллейбусе № 10 в Дзержинском районе города Новосибирска. После происшествия пострадавшие обратились за медицинской помощью в больницу», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 декабря в Новосибирске на остановке «Красный проспект» при выходе из троллейбуса № 23, спускаясь по ступеням, девушка получила удар током. Была также организована доследственная проверка.

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