Владивосток, , 10:23 — REGNUM В Приморье началась реализация пилотного проекта по использованию искусственного интеллекта в рентгенологии. Проект охватывает детскую фтизиатрию и будет транслироваться на все регионы Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Искусственный интеллект Maxpixel.freegreatpicture.com

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Главный внештатный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев ознакомился с наработками приморских коллег и отметил, что проект по внедрению в работу рентгенологов искусственного интеллекта — единственный в противотуберкулезной службе на Дальнем Востоке.

«На фоне пандемии коронавируса участились случаи выявления «ковидных» пневмоний, из-за чего пропускается другая патология легких. Мы провели анализ и выяснили, что по регионам появились запущенные формы туберкулеза, выросла посмертная диагностика заболевания. Здесь на помощь придет повсеместное внедрение искусственного интеллекта как своевременного скрининга. Через программу можно проверять все результаты цифровых исследований, исключив человеческий фактор», — сказал Павел Фадеев.

В рамках пилотного проекта рентгенологи работают с данными диагностических исследований, поступающие из трех районов Приморья, которые ранее обрабатывает программа. Специалисты выбирают те исследования, в которых машина «пропускает» ту или иную патологию.

Основные патологии, встречающиеся на рентгенограммах — затемнение легких, инфильтрации и очаги. Суть искусственного интеллекта — разграничить норму и патологию, чтобы рентгенолог не тратил время, зная, что машина отобрала нужные исследования.

По словам Фадеева, за искусственным интеллектом — будущее фтизиатрии. Решается вопрос о том, чтобы Приморский детский краевой клинический физиопульмонологический центр в дальнейшем выступил учебной базой для рентгенологов всех дальневосточных территорий. Также прорабатывается взаимодействие регионов Дальнего Востока с Чеченской республикой по обмену опытом и работе с искусственным интеллектом, поскольку сегодня Чечня является одним из лидеров России в этой области.

Как сообщало ИА REGNUM, Тимнит Гебру, выдающийся ученый, занимающийся вопросами искусственного интеллекта, открывает независимый институт, который будет заниматься изучением искусственного интеллекта и фокусироваться на угрозе технологий для маргинальных групп.