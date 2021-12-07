Кишинёв, , 10:21 — REGNUM Снятый с выборов мэра молдавского города Бельцы кандидат Марина Таубер обжаловала в суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии изменить дату второго тура голосования. Об этом она сообщила в соцсети Facebook.

Флаг Молдавии

В Центризбиркоме второй тур выборов, назначенный на 5 декабря, перенесли на 19 декабря. Таубер отметила, что такая мера не предусмотрена молдавским законодательством.

«Решение ЦИК незаконно, поскольку Избирательный кодекс не предусматривает процедуры приостановки выборов. Кроме того, на момент вынесения решения ЦИК не существовало безотзывного судебного решения», — написала Таубер.

Она заявила, что члены ЦИК якобы превысили свои полномочия и вынесли «незаконное» решение.

Напомним, в Бельцах суд в результате обращения ЦИК снял Таубер с выборов, набравшую в первом туре голосования 47,9% голосов. В Центризбиркоме обвиняют её в превышении расходов на избирательную кампанию при покупке еды для членов избирательного штаба.

Независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от правящей партии «Действие и солидарность» Борис Макоч получили, соответственно, 20,9% и 14% голосов. По решению ЦИК, они должны были участвовать во втором туре, но Макоч снял свою кандидатуру.

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