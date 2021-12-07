Донецк, , 10:20 — REGNUM Украинские вооружённые силы вплотную придвинулись к Донбассу и в нарушение Минских соглашений продолжают наращивать военную технику на территории подконтрольных населённых пунктов и применять орудия крупного калибра.

Снимок экрана 2021-12-07 в 14.10.24 Народная милиция ДНР

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Как сообщает 7 декабря Народная милиция ДНР, два БТР-70 разместили в жилом районе н.п. Белая Гора. Одна боевая машина пехоты поставлена близ н.п. Троицкое. Кроме того, на ж/д станции в н.п. Красноармейск зафиксировано тридцать танков Т-64.

Также известно, что украинские боевики продолжают осуществлять минирование местности с применением запрещенных Женевской конвенцией противопехотных мин, создавая угрозу жизни и здоровью мирного населения.

Так, вблизи пункта пропуска в районе н.п. Майорск Миссией ОБСЕ зафиксирована противопехотная мина, ранее уставленная саперами 95 бригады. В нарушение запрета на использование любых видов летательных аппаратов, боевики 93 бригады осуществляли запуск БпЛА типа «квадрокоптер» в районе н.п. Чермалык с целью разведывательной деятельности вдоль линии соприкосновения. При этом, боевики управляли полетом аппарата, как отмечено в отчете Миссии ОБСЕ, прибыв данный населённый пункт под видом гражданских лиц.

Согласно официальному отчету Миссии ОБСЕ от 6 декабря 2021 года, отмечаются факты открытия огня с позиций 25 овдбр в районе ДФС и с позиций 93 бригады в пределах участка разведения сил и средств в районе н.п. Петровское.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина стала чуть ли не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР. Так, 6 декабря на Горловском направлении военные формирования Украины с позиций, расположенных в районе н.п. Ленинское, двумя 120-мм минами обстреляли поселок шахты «им.Гагарина» города Горловка. Ранее сообщалось, что ВСУ стягиваются у посёлка Ясное (пригород Докучаевска), расположенного всего в 30 километрах от Донецка.

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