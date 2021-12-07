п. Большеречье , 7 декабря 2021, 10:20 — REGNUM Сибирские владения Деда Мороза открываются в Омской области 15 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
К открытию Сибирских владений главного новогоднего волшебника готовится музей-заповедник «Старина Сибирская» в Большеречье.
Омичей и гостей региона ждут не только театрализованное представление, но и ледяные горки, прогулки в санях и другие развлечения. В картинной галерее Деда Мороза представлены работы омских художников. Также работает почта Деда Мороза.
Добавим, посетителей предупредили о необходимости QR-кода или необходимых справок.
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