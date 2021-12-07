Симферополь, , 10:19 — REGNUM В Республике Крым подтверждён 361 новый случай заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 7 декабря. Сутками ранее было подтверждено 372 новых случая заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 027 человек», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 122 285 случаев заражения коронавирусом. Из общего числа заразившихся выписаны с выздоровлением 111 959 пациентов. За последние сутки выздоровевшими после COVID-19 признаны 538 человек.

За сутки в Крыму зарегистрированы смерти ещё 25 ковид-пациентов. За весь период пандемии вирус унёс жизни 3 774 крымчан.