Пенза, 7 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Пензенской области для очистки улично-дорожной сети в зимний период подготовили 934 спецмашины, более 162,5 тыс тонн песко-соляной смеси и реагентов. Об этом доложил губернатору Олегу Мельниченко министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

Глава региона подчеркнул необходимость быстрого реагирования коммунальных служб на погодные условия, организации своевременной уборки дорог и пешеходных участков при выпадении осадков в виде снега. Также важно быстро откликаться на обращения жителей и давать разъяснения при возникновении проблемных ситуаций.

В течение зимнего периода должна быть обеспечена очистка крыш многоэтажных домов от снега и наледи, организовано проведение работ по расчистке дорог с маршрутами движения школьных автобусов и подъездных путей к ним, для быстрого решения проблем, связанных с работой коммунальных служб и возникновением аварийных ситуаций, должно быть усилено взаимодействие между диспетчерскими службами городских округов и муниципальных районов, добавил Олег Мельниченко.

«От оперативности и слаженности действий жилищно-коммунальных служб зависит не только комфорт, но и безопасность движения, как по дорогам, так и по тротуарам. Надо работать так, чтобы у граждан не было претензий к содержанию автотранспортных объектов, как в областном центре, так и в других городах региона», — резюмировал губернатор Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в 2022—2023 годах в Пензенской агломерации будет реализован проект модернизации системы общественного транспорта, основной целью которого является обновление подвижного состава, строительство транспортной инфраструктуры и перевод всех маршрутов общественного транспорта на работу по регулируемому тарифу.

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