Уфа, 7 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Заместителем главы администрации Уфы — начальником финансового управления утвержден Рустем Акбашев. Об этом 7 декабря сообщил мэр Уфы Сергей Греков на оперативном совещании в администрации города.

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«Рустем Галимзянович прошел большой путь в финансовой сфере, работал в республике на высоких должностях. Я уверен, что он усилит нашу общую команду», — сообщил Греков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончалась заместитель главы администрации Уфы — начальник финансового управления Гульнара Галимьзяновна Валиева.