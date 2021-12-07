Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Дома на проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга оказались без тепла в мороз из-за прорыва трубы. Об этом 7 декабря сообщают очевидцы в социальных сетях.

Прорыв трубы на проспекте Ветеранов. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / фото Евгения И.)

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Местные жители жалуются, что батареи остывают в домах на проспектах Дачном и Маршала Жукова, улицах Танкиста Хрустицкого и Генерала Симоняка.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», в 05:40 мск 7 декабря поступило сообщение о технологическом нарушении у дома 23 по проспекту Ветеранов.

«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и проступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 02:00 мск 8 декабря.

«В зоне технологического дефекта находятся несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Гражданская ответственность Общества за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ», — заверили на предприятии.