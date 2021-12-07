Даллас, США, , 10:16 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Хоккеист команды «Даллас Старз» (сс) DalStars9

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Роопе Хинц, Якоб Петерсон и Джейми Бенн, оформивший дубль. Российский форвард Александр Радулов отдал две результативные передачи, на счету Дениса Гурьянова один голевой пас.

В составе «Аризоны» точным броском отметился защитник Шейн Гостисбер.

На сегодняшний день «Даллас» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 28 очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 12 очками.

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