Петропавловск-Камчатский, 7 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Крупнейший экологический проект Камчатки по ликвидации и рекультивации Козельского полигона принят на госэкспертизу. Если этот этап будет пройден до конца 2021 года, то уже в следующем году начнётся реализация проекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в краевом правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Зелень на полигоне

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Как рассказал заместитель председателя правительства Камчатки Роман Василевский, 17 ноября проект по Козельскому полигону был направлен на государственную экологическую экспертизу, а 24 ноября был передан в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора для подготовки документов экспертизы.

Губернатор края Владимир Солодов намерен обратиться в Росприроднадзор с просьбой ускорить работу по прохождению проекта госэкспертизы.

По проведенным исследованиям на территории полигона находятся железобетонный и деревянный бункера с общим объёмом отходов 250 тонн. Среди отходов сельскохозяйственные пестициды в упаковке и без, ржавые бочки, деревянные ящики, пленка.

Планируется, что все вредные отходы, а также загрязненный грунт будут вывезены на спецхранилище в другой регион. А на место полигона завезут плодородный грунт и засеют его травой.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о рекультивации Козельского полигона было принято после массовой гибели обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки. Как выяснилось, опасный объект не оказал влияния конкретно на это ЧП — до настоящего времени он не дренирует, утечки ядохимикатов нет, но он может представлять опасность, так как находится в зоне повышенной вулканической активности.