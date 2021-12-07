Ульяновск, 7 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении двух братьев. Им инкриминируют разбой и похищение человека, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Правоохранители полагают, что преступление было совершено ночью 17 апреля 2021 года в Ульяновске. По данным следствия, обвиняемые напали на двоих посетителей клуба, похитив у одного из них сотовый телефон, а второго побили и вывезли на иномарке в лес, где также нанесли телесные повреждения.

Братьев обвинили в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и похищении с угрозой насилия (п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года двум жителям Ульяновской области вынесен приговор за похищение человека. Злоумышленники получили пять и шесть лет колонии строгого режима.

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