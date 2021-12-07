Йошкар-Ола, , 10:14 — REGNUM Советский районный суд Марий Эл рассмотрел административное дело в отношении генерального директора ООО «Рассвет». Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Продавец в маске в косметическом магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе проверки, которую проводили представители ведомства, было установлено, что продавец магазина в селе Вятское находилась на рабочем месте — в торговом зале — без средств индивидуальной защиты: медицинской маски и перчаток.

Генеральный директор юридического лица привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих»). Сумма штрафа составила 25 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года на рынок в поселке Параньга пришла женщина без средства защиты органов дыхания — без защитной маски. В ходе перепалки с полицейским, который пытался объяснить, что она совершает административное правонарушение, женщина укусила правоохранителя за руку. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

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