Варшава, , 10:12 — REGNUM 6 декабря в Сейме Польши прошла VII сессия Парламентской ассамблеи Польши и Молдавии. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель спикера Сейма Польши Рышард Терлецкий заявил, что Польша может помочь Молдавии в ее стремлении вступить в ЕС.

«Мы впечатлены успехом прозападных сил на последних выборах, как президентских, так и парламентских. Сейчас самое время для активизации усилий по присоединению к Европейскому союзу», — сказал он.

Заместитель спикера парламента Молдавии Михаил Попшой напомнил, что 11 июля на парламентских выборах большинство получила прозападная партия «Действие и солидарность», связанная с действующим президентом страны Майей Санду.

Попшой добавил, что прозападные силы в Молдавии намерены завершить процесс интеграции с ЕС и поддерживают тесное сотрудничество с Польшей.