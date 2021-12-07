Артём, Приморский край, 7 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В соцсетях и телеграм-каналах Приморья появилось видео, которое нарушает неприкосновенность частной жизни — из медицинского учреждения Артёма велась видео-трансляция в прямом эфире. В результате этого кадры из процедурных и операционных транслировались в интернете в общем доступе несколько минут. СУ СКР по Приморью проводит доследственную проверку по данному факту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Securitylab.ru Хакер

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«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, нарушивших права граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили следователи.

Авторы телеграм-канала Amur Mash написали, что камеры частной гинекологической клиники «Пятая точка» взломали хакеры. Таким образом в сеть попал прямой эфир из операционной. Руководство клиники исключает, что прямой эфир устроили их сотрудники. Они написали заявление в полицию, а также проводят внутреннее расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, стримеры популярной многопользовательской хоррор-игры Dead by Daylight стали жертвами DDoS-атак.