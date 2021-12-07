Якутск, 7 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. По программе расселения из аварийных домов были переселены уже более 13 тыс. жителей Якутии. Ещё около 5 тыс. человек получат новое жильё до конца 2021 года, сообщается 7 декабря в телеграм-канале главы региона Айсена Николаева.

Переселение из аварийного жилья

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Расселение людей он обсудил с генеральным директором Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константином Цициным. В том числе был сформирован план работ по переселению на 2022 год.

«Мы плановыми темпами строим и вводим жилье по программе переселения из аварийного жилья. Так, на сегодняшний день новое жилье получили более 13 тысяч человек. А до конца этого года еще 5 тысяч человек будут расселены из аварийного жилья», — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вилюйском районе Якутии представитель собрания депутатов получил деньги за предоставление квартир для переселенцев из ветхого жилья, но не передал их в установленный срок администрации муниципалитета. За мошенничество в особо крупном размере народный избранник осуждён на 5 лет колонии общего режима.