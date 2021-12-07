Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка по факту наезда электропоезда на сотрудницу железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Электричка

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Отметим, свою проверку проводит и Свердловская транспортная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд сбил женщину утром 7 декабря. В больнице она скончалась.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбитая поездом сотрудница вокзала Екатеринбурга скончалась в больнице