Екатеринбург, 7 декабря 2021, 10:11 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка по факту наезда электропоезда на сотрудницу железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Отметим, свою проверку проводит и Свердловская транспортная прокуратура.
Как сообщало ИА REGNUM, поезд сбил женщину утром 7 декабря. В больнице она скончалась.
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