Уфа, 7 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Ребенок упал с подъемника в горнолыжном комплексе в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Администрация правительства Кемеровской области Подъемника в Шерегеше

Сообщается, что сотрудники спасательного ведомства Белорецкого района получили информацию о том, что в селе Абзаково на горнолыжной трассе восьмилетний мальчик упал с подъёмника.

Сотрудники комплекса и очевидцы спустили ребенка с горы и передали медицинским работниками.