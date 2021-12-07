Джакарта, 7 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Правительство Индонезии ввело запрет на новогодние празднования, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что руководителям мест массового скопления людей не разрешается проводить новогодние вечеринки.

Общественные и культурные мероприятия могут проводиться с ограниченным количеством людей.

«Правительство также ввело запрет на все виды новогодних праздников в отелях, торговых центрах, туристических достопримечательностях и других местах массового скопления людей», — говорится в заявлении Лухут Бинсар Панджаитана.

Правительство также ограничило работу торговых центров.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило 1 932 000 доз вакцины AstraZeneca.

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