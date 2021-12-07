Сиэтл, США, 7 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Логотип хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

В составе «Питтсбурга» по дублю оформили нападающие Джефф Картер и Джейк Гюнцель, ещё по шайбе забросили Сидни Кросби и Дэнтон Хайнен. У «Сиэтла» точным броском отметился форвард Джордан Эберле.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 29 очков. «Сиэтл» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 20 очками.

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