Аксайский район, Ростовская область, 7 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Ростовской области Аксайский районный суд отправил предполагаемого виновника ДТП с тремя погибшими под домашний арест. Об этом сообщает донская прокуратура.

ДТП

«Прокуратура будет обжаловать указанное решение суда, и настаивать на заключении подозреваемого под стражу», — пояснили свою позицию в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что смертельная авария произошла на автодороге «Северный обход Ростова-на-Дону» 1 декабря. Российский юрист и телеведущая Екатерина Гордон начала собственное расследование по факту ДТП.

Напомним, что в результате столкновения погибли три человека — двое взрослых и ребёнок. Ещё один участник аварии госпитализирован. Фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств стал водитель Land Rover Discovery.