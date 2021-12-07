Владикавказ, , 10:08 — REGNUM В Северной Осетии пресечен семейный бизнес по сбыту незаконных лекарственных средств. Его организовала 51-летняя жительница города Владикавказа, привлекшая в сообщницы двоих сестер. Все трое попали под уголовное дело, сообщили 7 декабря в пресс-службе МВД по региону.

Таблетки (сс) Slashme

Задержанные организовали преступную группу и сбывали сильнодействующие лекарственные вещества наркозависимым гражданам. По предварительным данным, в «бизнесе» были заняты 51-летняя женщина и её сестры, 31 года и 38 лет.

Злоумышленницы приобретали в соседнем регионе «Лирику» и продавали постоянному кругу покупателей при личных встречах. В ходе обысков в домах у задержанных изъяли более 600 капсул препарата. В настоящее время в отношении подозреваемых ведется следствие, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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