Москва, , 10:08 — REGNUM Дорожную карту по сотрудничеству в сфере спутниковой навигации на период с 2021 по 2025 год утвердили государственная корпорация «Роскосмос» и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Роскосмоса.

ГЛОНАСС (сс) USSR BOY

«Документ подписан генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным и руководителем комиссии Хэ Юйбинем», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в дорожную карту входят планы по интегрированному и инновационному развитию систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу», повышению их совместимости и взаимодополняемости, взаимному размещению наземных измерительных станций на российской и китайской территориях.

Кроме того, отмечается, что в документе также содержатся планы по мониторингу и оценке характеристик глобальных навигационных спутниковых систем, и по совместному применению навигационных технологий в интересах социально-экономического развития двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объём торговли России и Китая с января по ноябрь 2021 года включительно увеличился на 33,6% относительно того же периода в прошлом году.