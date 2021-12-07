Москва, 7 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. После первоначальной раскачки, нефть все же смогла взять курс на север и в итоге пережила весьма плодотворный день 6 декабря, прибавив почти 5% и практически вернувшись к уровням начала прошлой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Нефть марки Brent открылась приличным гэпом вверх и превысила отметку $73 за баррель, а на утренних торгах 7 декабря уже тестирует уровень $74. Главным драйвером движений на рынке черного золота остается «Омикрон».

Волнения по поводу нового штамма коронавируса начали спадать еще на выходных. Все больше участников рынка приходят к выводу, что первоначальные страхи, вероятно, были преувеличены, и на самом деле риски, сопряженные с мутирующим вирусом, не так страшны, как предполагалось изначально.

К слову, из Евросоюза поступили сообщения о намерении властей ослабить ограничения на въезд из Южной Африки, что, соответственно, служит сигналом о снижении вероятности новых локдаунов.

Ранее оптимизма нефтетрейдерам добавили негативные прогнозы относительно переговоров по иранской ядерной сделке, а также повышение цен Саудовской Аравией для клиентов из США и Азии.

Свою лепту внесло и ослабление хватки долларовых быков — это всегда благотворно сказывается на номинированных в USD сырьевых товарах.

В свете улучшения обстановки вокруг «Омикрона» можно предположить, что Brent продолжит путь вверх. Однако игроки будут оставаться начеку на случай плохих новостей с этого фронта.

Также не стоит забывать о грядущем ужесточении политики ФРС США. Два этих фактора потенциально ограничат бычий потенциал нефти, которая может показать еще одну волатильную неделю с взлетами и падениями», — пояснил эксперт.

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