Улан-Батор, , 10:07 — REGNUM В Улан-Баторе 6 декабря открылся 30-й съезд правящей Монгольской Народной партии (МНП). В нем участвуют 1245 делегатов из 21 аймака и девяти районов Улан-Батора, в настоящее время количество членов правящей партии составляет 278 716.

ЛЭП Energygaz.ru

После открытия съезда председатель МНП, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ представил «Новую политику восстановления для активизации экономики». Власти планируют принять меры по развитию электроэнергетики, в том числе намерены построить ГЭС.

«Одной из опор самостоятельности и экономической независимости страны является обеспечение энергией. Но в нашей энергетической отрасли появилось немало трудностей, эта отрасль является одним из больших факторов, который замедляет развитие Монголии.<…> После введения в эксплуатацию ТЭЦ-4 в 1986 году государство не смогло построить ни один новый источник электроэнергии. <…>Наша страна тратит в среднем более 400 миллиардов тугриков ежегодно на импорт энергии. Возраст тепловых электростанций составляет 35−60 лет, возраст передающих и распределительных сетей — 32−62 года, и более 40 процентов из них достигли окончания срока службы.

В рамках политики возрождения цель состоит в том, чтобы построить высоковольтную линию электропередачи, соединяющую двух соседей с суперсетью Северо-Восточной Азии. Давайте определимся с политикой государства по безотлагательному созданию ядерных и водородных источников энергии. Давайте сделаем возобновляемые источники энергии, в том числе гидроэнергетику, приоритетом, завершим строительство гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн и сделаем все возможное, чтобы начинать постройку Эгинской ГЭС», — заявил премьер-министр Монголии.

В ходе съезда премьер избран председателем правящей партии. Альтернативных кандидатов на этот пост не было. С июля 2021 года, после инаугурации президента Ухнаагийна Хурэлсуха, занимавшего до этого пост председателя МНП, премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ был и.о. председателя партии.

После утверждения на пост председателя Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ извинился перед родственниками жертв времен «Великих репрессий».

«Путь патриотов за восстановление очага империи и независимость не был гладким. У нас также есть печальная история трагических репрессий из-за влияния внешних и внутренних факторов, идеологических крайностей и политических конфликтов. В этот день, когда наша партия оценивает 100-летнюю историю, как председатель МНП, я искренне приношу извинение перед патриотами, ни в чем не повинными людьми, монахами и членами нашей партии, их семьями, детьми и родственниками, которые подверглись этим политическим репрессиям и ложным наказаниям«-, заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и поклонился.