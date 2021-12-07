Воронеж, 7 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Существенное снижение темпов строительства зафиксировано в Воронежской области в октябре 2021 года. Данные опубликовал 7 декабря Воронежстат.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

По данным ведомства, общий объем выполненных работ по виду деятельности «Cтроительство» в октябре 2021 года в регионе составил 7,4 млрд рублей. Это составило 68,1% по отношению к октябрю 2020 года и только 58,6% к сентябрю 2021 года.

Всего за десять месяцев в Воронежской области объём работ по строительству составил 68,6 млрд рублей. Это составляет 57,8% по отношению к тому же периоду 2020 года. Для сравнения — объём строительных работ за 10 месяцев 2020 года составил 118,7% по отношению к показателям 2019 года.