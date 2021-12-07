Токио, 7 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Японская компания Canon, являющаяся одним из лидеров в производстве фото и видеотехники, создала фотосенсор, позволяющий практически в темноте осуществлять высококачественную цветную съёмку. Об этом 7 декабря сообщает газета Nikkei.

Цифровой фотоаппарат Canon

Заявляется, что новая разработка Canon требует для качественной цветной съёмки уровня освещённости в десять раз меньше, чем у ближайших аналогов. В первую очередь новые сенсоры найдут применение в камере наблюдения, которую Canon до конца 2022 года планирует выпустить на массовый рынок.

Для наращивания производства своих сенсоров, Canon в 2023 году планирует инвестировать около 21 млрд иен ($185 млн) в строительство нового завода в префектуре Канагава.

Как сообщало ИА REGNUM, японская компания Canon планирует существенно нарастить продажи камер видеонаблюдения и медицинского оборудования к 2025 году.