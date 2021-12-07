Кызыл, 7 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Вице-премьеру РФ Андрею Белоусову пришлось вмешаться в спор между властями Тувы и руководством холдинга En+ и Тувинской горнорудной компании по поводу цены на уголь для населения. С этим вопросом к нему обратился глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Уголь. Тува

В начале осени правительство Тувы установило максимальную отпускную цену на уголь из Каа-Хемского разреза в размере 2220,1 рубля за тонну. Однако горнорудная компания оспорила это решение в суде.

«С руководством угольщиков переговоры шли долго и не без трудностей. Для него жители республики главный источник своего дохода. Причём, за ним не надо никуда ехать, с кем-то конкурировать. Потребитель сам приедет за углем. Удобно», — отметил Ховалыг.

В результате ему пришлось обращаться к вице-премьеру, чтобы он «рассудил» спор. По итогам встречи с Белоусовым принято решение заморозить цену на уголь для населения Тувы на год с последующей пролонгацией.

«В качестве своего рода компенсации компании откроют квоту на экспорт угля, который за границей продолжает дорожать. В общем, и наша взяла, земляки, и угольщикам своим, я считаю, тоже помогли», — написал в своём блоге глава республики.

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