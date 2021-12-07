Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону создадут Центр реабилитации летучих мышей, в состав которого войдут студенты-экологи, ветеринары и микробиологи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Донского государственного технического университета.

Летучие мыши

Учёные займутся исследованием животных, которые являются переносчиками потенциально опасных для человека микробов и вирусов. Изучение летучих мышей поможет при разработке мер контроля за распространением патогенов и технологий предотвращения опасных для человека мутаций вирусов.

По словам декана факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» Алексея Ермакова, важно также донести людям, что летучие мыши очень полезны для экосистемы. К примеру, одна летучая мышь может уничтожить за ночь несколько тысяч комаров — основных распространителей малярии. Исчезновение рукокрылых может обернуться экологической катастрофой.

Летучих мышей сотрудники центра будут принимать на зимовку, а затем выпускать в места обитания.