Краснокамск, Пермский край, , 10:03 — REGNUM В городе Краснокамске Пермского края в суд направлено уголовное дело о выдаче липовых больничных листов сотрудниками больницы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Медицина Torange.biz

Двух медиков обвиняют в совершении 50 преступлений по статьям УК РФ «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог». По версии следствия, сотрудники медучреждения занимали должности, в соответствии с которыми осуществляли экспертизу временной нетрудоспособности. Они организовали через посредников незаконную выдачу больничных листов. За 10 тысяч рублей злоумышленники вносили ложные сведения в документы.

По делу прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.