Кемерово, 7 декабря 2021, 10:15 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 декабря, на лечении в стационарах находятся два человека (один горноспасатель и один шахтёр, пострадавшие во время аварии в шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».
«На амбулаторном лечении — 96 пациентов (54 шахтера, 42 спасателя). Сняты с амбулаторного наблюдения восемь пациентов — пять шахтёров и три спасателя», — говорится в сообщении.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что в кузбасской шахте «Листвяжная» продолжаются поисковые работы.
Читайте ранее в этом сюжете: На кузбасской шахте остаются сотни метров необследованных горных выработок