Кемерово, 7 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 декабря, на лечении в стационарах находятся два человека (один горноспасатель и один шахтёр, пострадавшие во время аварии в шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ako.ru Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посещает пострадавших на шахте «Листвяжная»

«На амбулаторном лечении — 96 пациентов (54 шахтера, 42 спасателя). Сняты с амбулаторного наблюдения восемь пациентов — пять шахтёров и три спасателя», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в кузбасской шахте «Листвяжная» продолжаются поисковые работы.