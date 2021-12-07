Якутск, , 10:06 — REGNUM В Якутии уровень вакцинации от коронавирусной инфекции достиг 68,44%, в Якутске привиты 72,41% взрослых жителей. В Аллаиховском районе республики прививки сделал почти 91% совершеннолетних, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в оперативном штабе региона.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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В списке районов-лидеров по вакцинации также находятся Момский, Верхнеколымский, Среднеколымский, Нижнеколымский, Жиганский и Абыйский районы, где вакцинированы более 80% взрослых. Меньше всего привитых в Чурапчинском районе — менее 55%.

За сутки в Якутии обнаружили 242 инфицированных COVID-19 жителя, 80 из них — в Якутске. В лидерах по уровню заболеваемости также Мирнинский, Алданский и Олёкминский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске продлён карантин для учеников 1−8 классов. Дети продолжат учиться дистанционно по решению санитарно-противоэпидемиологической комиссии.