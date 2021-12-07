Самара, , 10:04 — REGNUM Проводить новогодние праздники в детских организациях Самарской области можно лишь в пределах одного класса или группы. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона. Так, в области запретили проводить общие мероприятия для двух и более классов либо групп.

Отмечается, что областной Роспотребнадзор не рекомендовал проводить крупные массовые концерты, танцполы, дискотеки и другие подобные мероприятия, в том числе на открытом воздухе.

В регионе допускается работа катков, горок и других спортивных сооружений на открытых площадках. При этом необходимо не допускать массовое скопление людей, соблюдать дезинфекционный режим, рекомендуемую дистанцию между людьми в раздевалках и пунктах проката.

«Театрально-концертные организации и кинозалы смогут увеличить загрузку до 70% с учетом выполнения всех санитарно-противоэпидемических норм и при условии допуска посетителей при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, выполненного не позднее трех дней до посещения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что участники оперативного штаба отклонили предложения по организации и проведению областных и муниципальных физкультурных мероприятий, и спортивных соревнований среди детей, а также по увеличению посещаемости физкультурных и спортивных мероприятий до 70% от общей вместимости объекта.

«Было принято решение обсуждать возможность проведения таких мероприятий в каждом конкретном случае — с учетом развития эпидситуации», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области снизились темпы вакцинации снизились.