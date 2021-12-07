Москва, 7 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Ещё более 6 млрд рублей получат регионы России для выплат на детей от трёх до семи лет, сообщает 7 декабря сайт правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства предназначены для малообеспеченных семей.

На заседании правительства 2 декабря Мишустин напомнил, что в 2021 году на эти цели уже было направлено 305 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит дополнительно 100 млрд рублей на расселение аварийного жилищного фонда.