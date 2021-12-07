Нью-Дели, 7 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Школу христианской миссии в штате Мадхья-Прадеш атаковала группа индусских радикалов, которые утверждали, что в названном учебном заведении детей крестят. Об этом 7 декабря сообщает телеканал NDTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Отмечается, что нападение произошло 6 декабря в городе Гандж Басода округа Видиша. При этом уточняется, что сотни членов проиндусских группировок и ряд местных жителей забросали камнями и палками миссионерскую школу Святого Иосифа, а затем ворвались в нее.

Также указывается, что ученики и учителя школы смогли сбежать. В то же время, добавляется, что перед нападением радикалов в соцсетях появились сообщения о том, что в учебном заведении учителя христианской миссии крестили восемь учеников школы.

Кроме того, уточняется, что директор школы опроверг эти утверждения и обвинил полицию в бездействии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что полиция Сиднея расследует предполагаемое нападение на дом известного политического активиста, который обвинил в инциденте «нацистов».